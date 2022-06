Romelu Lukaku – Sebastiano Esposito: destins croisés

De retour à l’Inter Milan sous forme de prêt, Romelu Lukaku a eu le plaisir de recroiser le jeune Sebastiano Esposito qui, lui, ne va plus tarder à rejoindre… le Sporting d’Anderlecht.

Romelu Lukaku et Sebastiano Esposito, destins croisés. Ou presque. Ce mercredi, les deux joueurs, dont leur avenir est actuellement au cœur du mercato estival, se sont retrouvés au CONI (le comité olympique national italien) le temps d’un instant. Une demi-heure, précisément, pendant laquelle les deux anciens coéquipiers – ils ont partagé le vestiaire nerazzurro en 2019-2020 – en ont profité pour échanger, prendre des nouvelles. Voire peut-être permettre à l’attaquant italien de recevoir de précieux conseils de la part du Diable rouge avant de s’engager officiellement avec le Sporting d’Anderlecht. « Je savais que Romelu était ici, mais je ne pensais pas que je le verrais. Je lui ai dit au revoir, c’était très émouvant », souriait le garçon, qui a conservé un souvenir intense de son entente avec le Belge. En novembre 2019, Lukaku (29 ans) avait offert le soin à Esposito de transformer un penalty contre le Genoa (4-0). Un moment magique pour le jeune homme qui inscrivait son premier… et unique but jusqu’ici en Serie A.