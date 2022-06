«Déjà vu»: Biden-Carter, même combat?

Après la décision de la Cour suprême sur l’avortement, le président Biden est contesté par son propre camp pour sa mollesse. Son destin ressemble de plus en plus à celui de Jimmy Carter.

Et si une des victimes collatérales du revirement de la Cour suprême américaine sur l’avortement s’appelait Joe Biden ? Il n’est certes pour rien dans cette décision, il s’agit au contraire d’une bombe à retardement laissée par son prédécesseur et ennemi juré, Donald Trump. Mais l’aile gauche du Parti démocrate estime que sa réaction fut trop mièvre. Une fois de plus. Une fois de trop ?…

En apprenant la décision, le président Biden a évoqué « un triste jour pour la Cour suprême et les États-Unis » et, dans la foulée, a appelé le Congrès à rétablir l’arrêt pro-IVG en tant que loi fédérale et à défendre le droit à l’avortement et les libertés personnelles, mais en préservant la paix et les actions non-violentes.