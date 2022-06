Jake Hinkson : le bébé de la fille du pasteur

Dans le prologue particulièrement musclé de Rattrape-le !, Jake Hinkson pique la curiosité en même temps qu’il s’emploie déjà à brouiller les pistes. Car il faudra aller beaucoup plus loin dans son roman pour comprendre à quoi correspond la violence annoncée par la scène. Avant d’y arriver, on aura eu le temps de se construire quelques idées fausses. Et quelques autres plus exactes.

A Conway, dans l’Arkansas, Lily Stevens se rend à la police pour signaler la disparition de Peter Cutchin, son fiancé. Pas de quoi alerter vraiment le chef, qui en a vu d’autres. Une fille de 18 ans, enceinte et abandonnée par le père de son futur enfant, le cas n’est pas si rare…