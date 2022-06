RDC: le vrai retour de Patrice Lumumba

Il a fallu six décennies pour que Patrice Lumumba rentre dans son pays, pour qu’il soit inhumé avec tous les honneurs. Pour que son message, son sacrifice, son exemple soient rappelés à tous. Six décennies pour que la Belgique, après une « responsabilité morale » reconnue voici dix ans, – sans être assortie de réparations –, s’associe au deuil et dénonce, par la voix de son Premier ministre Alexander De Croo, le caractère « inacceptable » du crime commis contre un homme mais aussi contre une jeune démocratie qui ne s’est jamais relevée de cet assaut initial. C’est cela qu’il faut retenir, au lendemain du voyage du roi Philippe au Congo, du retour de la « dent » de Lumumba et des cérémonies d’hommage et de deuil qui ont accompagné cette restitution.