Jonathan Borlée forfait pour les Mondiaux d’athlétisme

Le recordman de Belgique du 400 m souffre d’une petite déchirure à l’ischio et doit renoncer aux Mondiaux d’Eugene. Un coup dur pour lui et pour les Belgian Tornados.

On se doutait, depuis son abandon dans le 400 m du meeting de Liège, ce mercredi soir, suite à une douleur à l’arrière de la cuisse, qu’il y avait de gros risques que Jonathan Borlée doive renoncer aux Mondiaux d’Eugene (15-24 juillet). C’est désormais officiel. Le recordman de Belgique du tour de piste souffre d’une petite déchirure à l’ischio droit, comme l’a révélé l’échographie qu’il a passée ce jeudi midi, et il a déclaré forfait pour le rendez-vous mondial. Un nouveau coup d’arrêt pour lui, qui avait déjà dû renoncer aux Mondiaux 2019 à Doha et aux Mondiaux indoor 2022 à Belgrade et qui, lors des JO de Tokyo, n’avait disputé que les séries du 4 x 400 m après s’y être blessé. Une mauvaise affaire, aussi, pour les Belgian Tornados, voire le 4 x 400 m mixte, qui auraient bien eu besoin de son expérience et de sa science de la course en Oregon.