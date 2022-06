Un été avec les Livres du Soir

Les vacances, c’est une période bien propice à lire. On a le temps, il fait beau (enfin, d’habitude), les enfants sont parfois chez les scouts ou les guides, bref on n’est pas stressés. Alors, sur la plage, à la campagne, en forêt, à la montagne, au bord de la rivière ou chez soi, on s’offre un bon livre et on prend son pied. Oui mais, quel livre ? Celui que vous voulez, évidemment. Mais si vous avez besoin de conseils, demandez à votre libraire et lisez les Livres du Soir. Le supplément du samedi se poursuit tout l’été, précisément pour être là pour vous, vous présenter des romans, vous donner envie de les lire. Alors continuez à lire Le Soir le samedi (et les autres jours aussi, bien sûr), nous serons de bon conseil. Chaque semaine de juillet et d’août, nous vous offrons deux pages de livres. Et on reviendra à quatre pages le samedi 20 août pour la sacro-sainte rentrée littéraire. Alors, à samedi prochain. Bonnes lectures.