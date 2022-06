Tarmac a cinq ans, «c’est un aimant à talents»

On doit avoir ça dans sa nature, quand on s’appelle Tarmac, tracer sa route, accomplir des bouts de chemin, mais aussi être constamment prêt à prendre son envol. Pour la radio de la RTBF, le décollage a eu lieu il y a tout juste cinq ans, le 29 juin 2017, quand le service public a propulsé sur la piste son tout premier média destiné à la génération Z, les 15-25 ans. Ceux qui baignent dans le rap ou plus largement dans la culture urbaine, à qui la RTBF souhaitait offrir, plus qu’une radio, un média 100 % digital, laboratoire à ciel ouvert des pratiques qui essaiment dans les autres médias de Reyers. Au poste de pilotage de cet électron très libre depuis ses débuts, Thomas Duprel, ex-Starflam, dresse le bilan de ces cinq années, loin de se résumer à sa part de marché (0,19 % dans la dernière livraison des chiffres du Centre d’information sur les médias).