La salmonelle s’invite dans la principale usine de chocolat du géant Barry Callebaut

Le groupe suisse Barry Callebaut a fermé son usine de Wieze, la plus grande unité de production de chocolat au monde. Des analyses sont en cours.

Décidément, le printemps et l’été sont pour le moins problématiques pour les grands groupes chocolatiers installés en Belgique. Après que le groupe italien Ferrero (Kinder Surprise, Choco Bon, etc.) a vu son usine arlonaise fermée pour cause de contamination à la salmonelle, alors que depuis lors, le feu vert a été donné au redémarrage pour une période test de trois mois, Barry Callebaut a annoncé ce jeudi avoir arrêté à son initiative sa production dans son usine de Wieze, en Flandre-Orientale. Il est vrai que ce géant est coté en bourse. Ce jeudi à mi-journée, son cours a d’ailleurs chuté de 2,85 %, à 2.112 francs suisses.