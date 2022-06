La Commission européenne invitée à mieux cadrer son recours à la consultance

Près d’un milliard d’euros… C’est la somme que la Commission européenne dépense, chaque année, en frais de consultance externe, pour des missions d’études, de conseils, d’évaluations et de recherches. Est-ce une utilisation optimale des deniers européens, n’est-ce pas sans risque ? La Cour des comptes européenne a réalisé un audit des 8.009 contrats passés de 2017 à 2019 avec des consultants extérieurs, pour un montant total de 2,7 milliards d’euros. A la question de savoir si ces montants sont « exagérés », François-Roger Cazala, membre de la Cour, se garde bien de répondre. « C’est impossible à dire. »

Dans ses conclusions, la gardienne des finances de l’UE ne préconise d’ailleurs pas de réduire les missions externalisées, « qui peuvent parfois être utiles ou nécessaires ». Elle formule en revanche une série de recommandations. Ainsi, des lignes directrices ont été définies pour les études et évaluations (22 % des dépenses de consultance) mais la Cour relève « l’absence d’orientations claires » pour les conseils et recherches (78 %) ; dans certains cas, aucune analyse de l’intérêt (éventuel) de faire appel à des ressources externes plutôt qu’internes n’est menée. Autre constat : la Commission ne gère pas les risques de concentration et de dépendance excessive : les dix principaux contractants (sur 2.769) raflent 22 % des budgets. La Cour suggère donc de mieux définir le cadre et gérer les risques, mais d’exploiter davantage les résultats de ces travaux de consultance, et de communiquer de manière pro-active sur ces missions.