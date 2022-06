Adrien Trebel en quête de renaissance à Anderlecht

Sa carrière anderlechtoise aurait pu inspirer une série Netflix. En plusieurs saisons. Cinq ans et demi après son arrivée chez les Mauves en janvier 2017, Adrien Trebel est sur le point de connaître un nouveau rebondissement à l’ombre de Saint-Guidon. Envoyé en purgatoire en Suisse durant les six premiers mois de l’année 2022, le milieu de terrain français de 31 ans pourrait bien être considéré comme un renfort pour la saison 2022-23, la dernière mentionnée dans son juteux contrat bruxellois. « Adrien va démarrer les entraînements avec nous et jouera les matches amicaux », a indiqué Felice Mazzù lors de sa conférence de presse de présentation il y a quelques jours. « L’idée est toute simple : on a une saison à préparer, des matches à jouer et des joueurs qui auront du temps de jeu. Après, pour chaque joueur, on verra quelles décisions seront prises avec la direction. »