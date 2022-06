Catherine Fonck au sujet de la réforme des pensions: «C’est de l’intérieur du gouvernement que les scuds partent»

Dans nos colonnes, la secrétaire d’Etat au Budget rappelait la nécessité de procéder à la réforme des pensions. Elle affirmait, dans les grandes lignes, que si le PS ne s’activait pas pour une véritable réforme des pensions, c’est tout le plan de relance de la Belgique qui sera menacé. «Tout le monde veut des retraites décentes, mais la principale question est de savoir comment financer cela», a renchéri à la Chambre le président des libéraux flamands Egbert Lachaert, dans une intervention applaudie par le MR, mais aussi la N-VA. «Et nous le ferons en motivant les gens à se lancer et à contribuer à notre sécurité sociale.»

« C’est le grand bal des hypocrites »

Côté socialiste, c’est Jean-Marc Delizée qui a défendu Karine Lalieux, évoquant une réforme «juste, sociale et féministe». Il a aussi assuré que les montants minimums seraient indexés et mécaniquement augmentés jusqu’à 1.700 euros en 2024. «Je lis et j’entends des choses sidérantes. C’est le grand bal des hypocrites. Qui fait traîner les discussions ?», s’est demandé le député.

Dans sa réponse, Karine Lalieux a dit vouloir «garder un climat serein autour de la table» et rappelé que les discussions porteront sur la création d’un bonus pension, la pension à temps partiel, la diminution des inégalités hommes-femmes et le travail effectif. «Les mesures sont attendues pour le 21 juillet. Je vais vous demander un peu patience. Et il faut raison garder, la Belgique a le temps pour réagir aux exigences européennes.» Et d’ajouter : «les pensions ne sont pas une variable budgétaire. Mais, évitons les caricatures, je suis tout autant soucieuse des impératifs budgétaires. Le kern a décidé de demander aux partenaires sociaux de travailler sur la question de la durabilité financière.» Les résultats de ce travail sont attendus pour la fin de l’année.