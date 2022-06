Santé: l’insuffisance rénale chronique est souvent sous-diagnostiquée

Une étude sur l’insuffisance rénale chronique (IRC), parue ce mercredi dans la revue scientifiqueThe Lancet, indique que la maladie, qui concernerait environ un adulte sur dix, est souvent sous-diagnostiquée. Les chercheurs ont analysé les résultats de plus de 2,4 millions de patients dans différents pays (Israël, Canada et plusieurs pays d’Europe, dont la Belgique). Les données mettent en évidence le besoin urgent d’améliorer le dépistage précoce chez les médecins généralistes, pour soulager à la fois les patients et les systèmes de santé en prévenant la détérioration ultérieure des reins.