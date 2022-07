Congé de parenté: deux propositions de loi étudiées au Parlement

Réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, faire en sorte que les pères puissent être plus présents pour leur enfant à la naissance et amener les mamans à être davantage sur le marché de l’emploi sans les discriminations qui les touchent. Ces objectifs sont partagés par tous, mais la manière d’y arriver pour que les maternités ne fassent pas l’objet de tensions entre maman et employeur diverge largement. En témoignent deux propositions de loi, en cours de discussion au Parlement fédéral, et vis-à-vis desquelles la Ligue des Familles vient de remettre un avis négatif.