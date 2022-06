Bruxelles: 113 métiers en pénurie, le marché du travail reste sous tension

Actiris a publié la liste des métiers en pénurie et fonctions critiques. Les soins de santé, l’horeca, la construction, l’industrie et l’enseignement peinent à recruter.

Validée ce jeudi en comité de gestion d’Actiris, la liste des métiers en pénurie et des fonctions critiques à Bruxelles semble refléter une certaine stabilité. On recense en effet 113 occurrences, pour 112 voici deux ans (l’an dernier, l’office régional de l’emploi n’avait pas publié de liste). Et pourtant, il convient de se méfier des apparences.

« Nous avons changé la nomenclature de notre liste, explique Caroline Van Wynsberghe, spécialiste du marché de l’emploi au sein du service d’études d’Actiris. On ne travaille plus avec des codes professionnels et des intitulés de diplôme mais en fonction des compétences recherchées. » Raison pour laquelle, les ingénieurs, représentés sous les différentes déclinaisons proposées dans l’enseignement (commercial, industriel, etc.), ont disparu de la liste. « Mais nous manquons toujours d’ingénieurs à Bruxelles », insiste l’experte.