Thomas de Dorlodot, premier parapentiste à survoler le K2?

Le Brabançon est actuellement au Pakistan où il a déjà atteint le deuxième plus haut sommet du monde en vol. Une expédition incroyable et particulièrement périlleuse qu’il espère ponctuer en battant un record mondial d’altitude en vol.

Privilège rare pour notre pays dénué de montagnes, Thomas de Dorlodot réussit depuis des années à faire de sa passion pour le parapente un véritable métier, qu’il exerce avec un plaisir communicatif aux quatre – plus beaux – coins de notre planète bleue. Enthousiaste à l’extrême, sportif de l’extrême aussi, quelque part, le Brabançon ne cesse de repousser les limites de son sport, ramenant des nombreuses expéditions souvent un peu folles qu’il met sur pied des souvenirs personnels impérissables mais aussi des images à couper le souffle qui nous font voyager et rêver par procuration. « Avec le temps, je suis en train de davantage devenir un aventurier qui fait du parapente plutôt qu’un parapentiste qui fait de l’aventure », nous expliquait-il récemment alors qu’il revenait d’un shooting vidéo spectaculaire au-dessus des champs de tulipes aux Pays-Bas. L’aventure avec un grand A, tout le monde peut la vivre à son niveau, en sortant simplement de sa zone de confort, en se mettant des défis et en essayant de dépasser ses limites.