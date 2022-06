Un gynécologue de Thourout accusé d’avoir inséminé une patiente avec son propre sperme

Un trentenaire de Thourout a découvert que le donneur anonyme qui avait fourni le sperme nécessaire à sa conception était fort probablement le gynécologue qui avait inséminé sa mère. C’est une information qui nous vient du quotidien De Standaard. C’est la première fois qu’une telle affaire est mise en lumière en Belgique.

Le gynécologue mis en cause a pratiqué pendant de longues années à l’hôpital Sint- Rembert de Thourout. L’hôpital a maintenant fusionné avec AZ Delta à Roulers. Le directeur médical Luc Harlet a dénoncé ces agissements. « Nous condamnons cet acte dans les termes les plus forts possibles. Utiliser son propre sperme et prétendre le contraire aux parents est moralement et éthiquement répréhensible et l’était dans les années 1980. Nous prendrons les mesures appropriées et le ferons en collaboration avec l’enfant et l’organisation sans but lucratif Donor Children, qui nous ont présenté les preuves » de cette parentalité.