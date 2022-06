Favori du Tour de France, Tadej Pogacar lance un appel à l’aide: «Ma petite cousine a disparu» (vidéo)

Elle n’a plus été vue depuis le 3 novembre 2021.

Vendredi, le Tour de France 2022 s’élancera avec un contre-la-montre de 13 kilomètres dans les rues de Copenhague. De nombreux favoris de la Grande Boucle prendront le départ en début de soirée. Un choix « logique », selon Tadej Pogacar. « Il pourrait y avoir de la pluie plus tard, donc je commencerai tôt ».

En parlant de Pogacar, ce dernier vit des moments compliqués quand il n’est pas sur son vélo. Et pour cause, voici quelques mois que sa petite cousine a disparu, comme il l’a annoncé sur Instagram. « À l’aide », a écrit le champion cycliste avec un lien vers une page d’information. On peut y lire que la fillette de 10 ans n’a pas été aperçue depuis le 3 novembre 2021 !