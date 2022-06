Enseignement: on va rééquilibrer les subventions entre les réseaux

Les initiés parlent de l’article 18, lequel a succédé à l’article 56. Mais derrière ce jargon propre aux gestionnaires de l’institution scolaire se cache une histoire d’argent. De déséquilibre, en fait, entre les subventions attribuées à un élève du réseau officiel organisé (WBE, pour Wallonie-Bruxelles enseignement) et ses camarades des écoles libres confessionnelles, libres non confessionnelles ou officielles subventionnées (communes et provinces). Quand la Fédération Wallonie-Bruxelles réserve 100 euros pour le premier, elle n’en donne qu’environ 50 aux seconds (selon les calculs du Segec, le Secrétariat général de l’enseignement catholique). C’est comme cela depuis… des décennies. Pourtant, ça ne devrait plus être comme cela depuis… 2001. Cette année-là, un grand accord politique dit de la Saint-Boniface, a postulé qu’il fallait ramener les dotations de fonctionnement des écoles subventionnées (qu’elles soient libres ou officielles) à 75 % de la dotation de fonctionnement des établissements organisés par la Communauté française.