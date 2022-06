Wimbledon: Ugo Humbert considère David Goffin comme «un sacré client»

« Je suis satisfait jusqu’ici », a confié le N.1 belge. « Je me sens bien sur le court. Ce fut une très bonne prestation contre Baez, surtout lors des deux premiers sets. C’est un peu un soulagement, car cela avait tout de même été une course pour arriver ‘fit’ à la suite de petits pépins (NdlR : il avait quitté Roland-Garros avec une blessure au psoas). J’espère réussir à continuer dans cette voie. »

Il s’agira de la deuxième confrontation sur le circuit – et la première sur gazon – entre David Goffin et Ugo Humbert. Le gaucher de Metz a remporté la première au tournoi ATP d’Anvers en 2019, 6-3, 6-1, mais sait que la tâche ne sera pas évidente.

« C’est un sacré client, on s’est beaucoup entraîné ensemble », a-t-il expliqué au sujet du Liégeois. « Ça va être un super match. C’est vrai que j’arrive bien à me lâcher contre les joueurs du Top 10. J’adore jouer ce genre de matches où je sais que je n’ai rien à perdre, mais il faut que j’arrive à progresser sur mon niveau moyen. Il y a des moments où je sens que je tape très bien, que je vois bien le jeu, mais cela a tellement pêché ces derniers mois que je ne me mets aucune pression. Il n’empêche, je ne veux pas m’arrêter là. J’ai envie que l’histoire continue. »