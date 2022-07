Les alliés aideront l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire jusqu'à la défaite russe

C’est, pour tout dire, une lutte à mort qui est engagée pour sauvegarder l’espace démocratique en Europe, contesté par la Russie de Vladimir Poutine. Aujourd’hui en Ukraine. Mais demain ? Le tableau des rapports entre l’Occident et son voisin russe dressé cette semaine au sommet de l’Otan à Madrid est particulièrement inquiétant, qui envisage dans la décennie à venir la « possibilité », « à ne pas exclure », d’une attaque contre un pays de l’Alliance. Donc, a priori, contre un Etat membre aussi de l’Union européenne, puisqu’avec l’adhésion imminente de la Suède et la Finlande à l’Otan, il ne restera plus que l’Irlande, l’Autriche, Malte et Chypre dans l’UE à maintenir leur « neutralité ».