Union européenne: une présidence tchèque tournée vers l’Ukraine

Le rôle de l’Europe n’est plus, et ne sera plus jamais, de régner sur le monde, de disséminer par la force sa prospérité ou ses valeurs, d’imposer sa culture, de dicter le cours des choses. Le seul rôle significatif que l’Europe peut jouer, au siècle prochain, est d’être la meilleure possible, et d’aider par là à créer un nouveau modèle de coexistence mondiale. » Inspirer plutôt que diriger, ainsi Vaclav Havel esquissait-il l’Europe du XXIe siècle. C’était en 1996, à Aix-la-Chapelle, la République tchèque qu’il présidait venait de déposer officiellement sa candidature d’adhésion à l’Union européenne, qu’elle rejoindrait finalement en 2004. Dès ce vendredi, elle assume, pour la deuxième fois de son histoire, la présidence tournante du Conseil… En présentant leur programme pour les six prochains mois, ministres et diplomates tchèques évoquent d’emblée le discours de leur ancien chef d’Etat, lequel concluait, voici 26 ans, à la nécessité d’une pause, pour réfléchir à l’Europe de demain…