Jackson Tchatchoua (SC Charleroi): «Quand on est satisfait, on régresse»

Pour sa saison de la confirmation, Jackson Tchatchoua (21 ans) veut faire plus que lors de son premier exercice, terminé avec un but et trois assists. Inconnu avant l’arrivée d’Edward Still, le piston carolo est loin de se reposer sur ses lauriers

On avait quitté Jackson Tchatchoua blessé en fin de saison dernière, la faute à une hyperflexion du genou qui l’a totalement bloqué ; on l’a retrouvé buteur dès le premier match de la préparation. « Je ne m’attendais pas à jouer si vite, mais avec le staff médical, on a bien géré », assure le Carolo de 21 ans. Si tout est allé très vite en un an pour un joueur passé proche d’un prêt en N1 l’été dernier et arrivé aux portes de la Serie A en janvier, le piston carolo en veut plus encore. Il s’est confié sur ses aspirations pour cette nouvelle saison qui débute.

Vous allez entamer la saison de la confirmation. Quelles sont vos aspirations ?