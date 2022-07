Etats-Unis: pourquoi la Cour suprême s’attaque au climat

La plus haute instance judiciaire américaine a ôté jeudi à l’Agence fédérale de protection de l’environnement le droit de réguler les émissions de gaz à effet de serre. Un nouveau et douloureux camouflet pour le président Biden.

Qu’importent les soubresauts actuels et la fièvre provoquée par les dernières décisions de la Cour suprême : aux Etats-Unis, les conservateurs de toutes obédiences continuent de croire en un principe fondateur de l’Amérique, qui attribue la grandeur du pays non à ses institutions, mais à ses citoyens. Traduite en termes politiques, cette conviction d’un « small government », qui entrave le moins possible la vie quotidienne, tant en termes de taxes que de régulations, reste un puissant moteur.