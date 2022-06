Tadej Pogacar: «Tu ne dis jamais non au maillot jaune»

Le grand favori du Tour trépigne à l’idée de lancer sa Grande Boucle et ne serait, d’ailleurs, pas contre l’idée d’accrocher le maillot jaune dès le chrono inaugural. Pour le reste, le double vainqueur sortant sourit et n’a absolument peur de rien.

Tadej Pogacar n’est définitivement pas du genre à trembloter sous la pression, pourtant immense, qui pèse sur sa carcasse. À la veille du Grand Départ à Copenhague, le double vainqueur sortant et favori tellement étoilé qu’il est devenu une constellation à lui tout seul s’est livré à l’habituel exercice de la conférence de presse d’avant épreuve. Avec la même légèreté dans le propos, le même détachement sur le faciès que lors de ses autres apparitions. Et même des crampes à l’estomac tellement il se bidonnait à la question d’un confrère demandant s’il « dort avec (son coéquipier) Rafal Majka ». Si jamais, la réponse est non, ils ont d’ailleurs tous des chambres séparées. « Tu dors bien ?