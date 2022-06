Climat: l’ONU déplore le «recul» provoqué par la décision de la Cour suprême américaine

À lire aussi L’engagement climatique américain est menacé

Cette décision, qui pourrait plus largement compliquer tous les efforts de régulation de l’Etat américain, a été jugée catastrophique par l’exécutif américain et des organisations de défense de l’environnement. « Mais nous devons aussi nous rappeler qu’une urgence de nature aussi mondiale que le changement climatique exige une réponse mondiale, et que les actions d’une seule nation ne devraient pas et ne peuvent pas faire ou défaire la réalisation ou non de nos objectifs pour le climat », a souligné le communiqué.