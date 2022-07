Gouvernement fédéral: un barbecue chez De Croo pour éteindre le feu dans la Vivaldi

En pleine controverse sur les pensions, les partenaires de la Vivaldi se réunissaient en kern jeudi soir. Et se retrouveront à un barbecue à Brakel, chez Alexander De Croo, vendredi soir. Objectif : recoudre, et tenter d’avancer vers un accord sur la réforme des retraites.

A l’entame de juillet, la Vivaldi s’échauffe. Alexander De Croo veut engranger avant la Fête nationale et l’exode des aoûtiens. Pour ce qui concerne les dossiers socio-économiques, on pense surtout au pouvoir d’achat et aux pensions. Côté pouvoir d’achat, les partenaires disposeront lundi du rapport d’experts sur la base duquel ils opéreront, et négocieront, dans les prochaines semaines. Il est question de soutenir la classe moyenne inférieure dans l’épreuve inflationniste. De quelle façon ? Quelle ampleur ? Quelle durée ? Nul doute que tout cela donnera lieu à de solides échanges.

Trouble

Dans l’immédiat, on se frite sur la réforme des pensions. Et comment.