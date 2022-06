Près d’un millier de personnes ont manifesté à Bruxelles pour le droit à l’avortement (vidéo)

A l’initiative de la mobilisation, la plateforme Abortion Right qui rassemble les Fédérations de centres de planning familial et d’avortement ainsi que des associations de défense des droits des femmes, a organisé des prises de parole. Les intervenants ont déploré la décision de la Cour Suprême des Etats-Unis de révoquer son arrêt Roe vs Wade de 1973, rendant ainsi la possibilité aux différents Etats américains d’interdire les IVG (Interruption Volontaire de Grossesse).

« Ce sont 35 millions de femmes qui sont directement menacées par cette révocation du droit à l’avortement et on craint l’influence que cela pourrait avoir sur d’autres pays, notamment quand on voit la montée de certains partis conservateurs en Europe », souligne Lola Clavreul, directrice de la FCPPF (Fédération des Centres Pluralistes de PLanning Familial). « On demande que le droit à l’IVG soit amélioré et consolidé ici en Belgique. Des associations militent pour étendre les délais légaux, réduire le délai obligatoire de réflexion et avoir une véritable dépénalisation de l’IVG. Les difficultés qu’on connaît aujourd’hui pour recruter des médecins qui pratiquent l’avortement sont aussi une menace à son accès effectif. Ce n’est pas un droit acquis, mais un droit conquis et on doit continuer à le défendre même ici en Belgique ».