«À propos», le podcast du «Soir» du 1er juillet: tout savoir pour le départ du Tour de France

Par Pierre Fagnart et Sandrine Puissant Publié le 1/07/2022 à 06:00 Temps de lecture: 2 min

176 coureurs, 21 étapes et 3300 kilomètres à parcourir entre Copenhague et Paris. La 109ème édition du Tour de France démarre aujourd’hui. Qui pour empêcher le Slovène Pogaçar d’aller chercher un troisième maillot jaune consécutif ? Qui pour porter les couleurs belges sur les routes du Tour ? Quel sera l’impact du Covid sur la compétition ? On a posé toutes ces questions à Stéphane Thirion, spécialiste cyclisme.

La cour d’assises spécialement composée pour juger les attentats du 13 novembre 2015 à Paris a rendu son verdict mercredi soir. Ce procès historique a duré 10 mois, avec 2.000 parties civiles. Le seul membre encore en vie des commandos, Salah Abdeslam, écope de la perpétuité incompressible. La cour a prononcé sept peines de réclusion à perpétuité, mais aussi des peines plus légères pour les « petites mains » des attentats. Joëlle Meskens est notre envoyée permanente à Paris. Elle a suivi ce procès et décrit pour nous, selon ses mots, l’arrivée au port de ce paquebot après dix mois de traversée.

