Coupe du monde: les Belgian Lions dominent la Slovaquie et rejoignent le 2e tour des qualifications

Retin Obasohan a terminé meilleur marqueur avec 18 points (15 avant la pause) et 7/10 aux tirs. Alex Libert s’est illustré avec 15 points, 5 rebonds et 3 assists. À noter que les douze joueurs belges ont inscrit au moins deux points.

Grâce à ce succès, la Belgique compte 8 points après 5 rencontres dans le groupe A et occupe la 2e place avant l’ultime match le 3 juillet en Serbie qui totalise aussi 8 points. Elle est désormais assurée d’occuper l’une des trois premières places qualificatives. La première est occupée la Lettonie (9 pts) et la quatrième par la Slovaquie (5).

Le 2e tour des qualifications réunira en août (22-30), novembre (7-15) et février (20-28) prochains 24 équipes réparties en quatre groupes de six dont les deux premiers seront qualifiés pour la Coupe du monde aux Philippines, au Japon et en Indonésie du 25 août au 10 septembre 2023. La Belgique figurera dans le groupe I en compagnie de la Lettonie et de la Serbie, qu’elle ne rencontrera plus, mais aussi des trois équipes issues du groupe B : la Grèce, la Turquie et la Grande-Bretagne.