Romelu Lukaku, le Tour de France et le prince Charles: les gagnants et les perdants de la semaine

Les gagnants

La Vivaldi.e

Nicole De Moor a fait son entrée au gouvernement et la face de l’équipe pilotée par Alexander De Croo s’en trouve fondamentalement modifiée : pour la première fois, notent les analystes, l’exécutif fédéral compte plus de femmes que d’hommes, secrétaires d’Etat compris(es). On est passé de 10-10, parité parfaite, à 11-9 avec le départ de Sammy Mahdi. Et ça change quoi ? Rien, c’était juste pour être dans l’air du temps.

Romelu Lukaku