Rock Werchter: la présence des Red Hot Chili Peppers est incertaine

La liste des concerts qui doivent se tenir à Rock Werchter ces prochains jours est encore une fois incertaine. Après Metallica (qui a finalement confirmé sa présence ce vendredi), ce sont les Red Hot Chili Peppers qui créent le doute. Ceux-ci ont annulé un de leurs concerts à Glasgow, en Ecosse, ce soir, pour cause de maladie. Ils comptent déplacer le concert à une autre date.

Normalement, les Red Hot Chili Peppers doivent jouer ce dimanche à 23h30 au festival Rock Werchter. Ils doivent clôturer la journée de concerts, et le festival par la même occasion. Pour l’instant, on ne sait toujours pas si leur présence est compromise. L’organisation de Rock Werchter a indiqué que de plus amples informations quant à la présence des Red Hot sur la scène du festival devraient arriver en cours de journée.