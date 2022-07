Le pistolet de massage, l’outil qui roule inutilement des mécaniques

Avec ses airs futuristes, le pistolet de massage semble presque inspiré d’un film de science-fiction. Il est pourtant bien réel. On en veut pour preuve sa présence dans les rayons des magasins de sport et même depuis quelques jours, signe de sa diffusion, dans ceux d’une enseigne de la grande distribution tout ce qu’il y a de plus grand public.

Oui, un pistolet de massage, c’est-à-dire un instrument rappelant vaguement, de par sa forme et de par sa prise en main, un pistolet, comme son nom l’indique, mais plus sûrement une visseuse, et délivrant des massages par l’intermédiaire de percussions-vibrations. Apparu de l’autre côté de l’Atlantique, il a gagné là-bas, semble-t-il, ses galons d’outil de relaxation et de bien-être, et même, pour certains, de thérapie douce. Le tout à un moment où des vertus de ce genre n’avaient rien d’anodin : le confinement dû à la crise sanitaire.