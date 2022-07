Ligue des champions: des supporters du Real Madrid mis à l’amende… pour avoir porté leur maillot sur les Champs-Élysées

La finale de Ligue des champions qui s’est déroulée à Paris en mai dernier reste dans les mémoires en raison du chaos qui a régné autour du Stade de France. Une expérience particulièrement désagréable pour les supporters de Liverpool, mais aussi du Real Madrid, puisque certains d’entre eux ont été mis à l’amende.

Quelques heures avant le coup d’envoi, David Gonzalez, accompagné d’un mineur de 15 ans et de cinq autres adultes, s’est promené dans les rues de la capitale française. Le groupe est notamment passé sur les Champs-Élysées où il s’est fait interpeller par des policiers français. Les six Espagnols, vêtus de leur maillot du Real, se voient contrôlé et leur pièce d’identité, photographiée. Un simple contrôle a priori, et pourtant…