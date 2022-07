Partir en vacances en voiture: le trafic sera dense ce vendredi et samedi

Vous prenez la route ce week-end pour partir en vacances ? Attention au trafic qui pourrait être très dense ce vendredi après-midi et ce samedi. La circulation sera plus fluide ce dimanche.

Les vacances scolaires d’été commencent ce week-end, et avec elles, le grand exode vers les destinations touristiques. L’association Touring s’attend, pour ce vendredi et ce samedi 2 juillet, à un trafic dense sur les routes européennes, avec quelques bouchons (orange) en direction du sud. Localement, la circulation pourrait être plus difficile (rouge). Dimanche, la circulation sera fluide (vert). Pour les retours, les problèmes ne sont attendus que dimanche en Suisse.

En Belgique, la circulation sera particulièrement dense ce vendredi après-midi et samedi matin, avec des risques d’embouteillages en direction de la Côte, selon les prévisions de Touring. Dans une moindre mesure, il y aura du trafic sur la E411 vers l’Ardenne et sur la E19 et la E17 en direction de Paris (orange). La circulation sera très dense vendredi sur le ring de Bruxelles et les environs d’Anvers.