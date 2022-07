«Nouveau rôle pour Eden Hazard»: le Diable rouge fait la Une d’un quotidien espagnol

« Un nouveau rôle pour Hazard », titre le journal ce vendredi. « Ancelotti prévoit d’essayer le Belge en tant que faux 9 lorsque Benzema est au repos. » La perspective de la Coupe du monde en décembre devrait être bénéfique à son temps de jeu, puisque les entraîneurs seront amenés à plus faire tourner leurs joueurs. « L’irrévérencieux Hazard de Chelsea aspire à revenir et Ancelotti lui ouvre la porte avec ce nouveau rôle. »

Pourquoi AS pense à cette position de faux 9 ? Car le flanc gauche, position habituelle d’Hazard, est accaparé par Vinicius. Côté droit, Rodrygo, Asensio et Valverde y ont évolué. « Cela laisse un nombre limité de minutes en tant que partenaire de Benzema, c’est pourquoi Ancelotti a dans l’idée d’utiliser Eden dans cette position, comme un faux 9 », indique le média. « De cette façon, Hazard pourra ajouter une dimension à son jeu, ce qui lui ouvrira davantage de portes pour trouver la continuité et la régularité. »

Cette position ne sera pas une découverte pour le Diable rouge, puisqu’il l’a déjà endossée par le passé avec une certaine réussite. En 20 apparitions avec Chelsea, ce sont 8 buts et 6 passes décisives. « Ses qualités footballistiques ont tendance à le conduire au centre de l’attaque, là où l’action se déroule », analyse AS. « Son centre de gravité bas fait de lui un phénoménal protecteur de balle, ce qui lui permet de dribbler court et en déséquilibre et fait de lui un casse-tête pour l’adversaire. »