Le VAR évolue pour la Coupe du monde 2022: la détection semi-automatisée du hors-jeu sera utilisée

Le système combine un ballon contenant un capteur permettant de détecter le moment où celui-ci est joué, ainsi que 12 caméras qui suivent le mouvement du ballon et des joueurs depuis le toit du stade. Il est censé recueillir des données plus précises que jamais, qui seront revues par un assistant vidéo et relayées à l’arbitre sur le terrain. Les décisions seront donc accélérées et facilitées.

« Les arbitres sont toujours impliqués dans le processus décisionnel, puisque la technologie ne donne de réponse que lorsqu’un joueur est en position de hors-jeu », a expliqué Pierluigi Collina qui est à la tête des arbitres de la Fifa.