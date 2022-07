Chawaf, Gaget, Bonnefoy... : les Livres du Soir en bref

Nocturnes ****

Chantal Chawaf

Pendant que le corps hurle, l’écriture tente de trouver les mots qui décriront l’acte innommable et ses effets, tourne autour, bloque, se glisse dans les émotions les plus vives et les plus douloureuses. Pendant et après le viol, l’esprit hurle autant que la chair et l’autrice restitue les blessures en trois mouvements qui, à force de volonté d’exprimer l’indicible, réussit à le traduire jusque dans les hésitations. Une sombre splendeur.

Des femmes/Antoinette Fourque, 122 p., 15 €, ebook 11,99 €

La confrérie des giflés ***

Jean-Luc Gaget