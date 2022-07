Echec massif en psycho à l’UCLouvain: «Des chiffres qui ne veulent rien dire»

Un demi-pourcent de réussite en première année de psycho à l’UCLouvain… Le Comac (le syndicat étudiant proche du PTB) a fait « sensation » vendredi matin en livrant son analyse des résultats des sessions de janvier et juin pour cette année et cette faculté particulière : sur 751 inscrits, 4 seulement ont réussi. Au passage, il soupçonne la faculté de prendre des largesses avec les modalités de réussite définies par le décret Paysage.

Exact ? Exact mais, explique Isabelle Decoster, porte-parole de l’UCLouvain, « ces chiffres ne veulent strictement rien dire ». Pour plusieurs raisons.

D’abord, ils comparent le nombre de réussites avec le nombre officiel d’inscrits, or dans cette faculté comme partout ailleurs, un certain nombre d’étudiants ont abandonné leurs études en cours d’année, environ 150 dans ce cas précis. Il en reste donc environ 600 qui ont présenté des examens lors des sessions de janvier et de juin.