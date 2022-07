Emma Meesseman rejoindra Fenerbahçe après sa saison en WNBA

Meesseman possède un riche palmarès, comprenant notamment quatre titres en Euroligue (2016, 2018, 2019 et 2021) et un en WNBA avec les Washington Mystics en 2019. Elle a aussi été médaillée de bronze à l’Euro en 2017 et 2021 et a décroché plusieurs distinctions individuelles.

En Europe, Meesseman a aussi joué à Ypres, Villeneuve-d’Ascq et au Spartak Moscou.