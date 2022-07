Courtois sur le podium, De Bruyne dans le top 10, Messi et Ronaldo hors du top 20: Marca dévoile ses 100 meilleurs joueurs de la saison

Marca a révélé ce vendredi la fin de son top 100 des meilleurs joueurs de la saison 2021-2022, en dévoilant son top 10. Et sans surprise, c’est Karim Benzema, grandissime favori pour le Ballon d’Or, qui arrive en tête du classement, devant… Thibaut Courtois !

Héroïque lors de la finale de la Ligue des champions, le Diable rouge est suivi de Vinicius, qui complète le podium 100 % madrilène. Mohamed Salah et Kylian Mbappé complètent le top 5, tandis que Kevin De Bruyne, autre belge du top 10, se classe en 7e position.

Dans le reste du classement, Cristiano Ronaldo (21e) et Lionel Messi (26e) sont tous les deux hors du Top 20. On notera la présence de Charles De Ketelaere, qui arrive à la 94e place de ce top 100, et de Deniz Undav, 97e.

L’équipe de la saison