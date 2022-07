70 millions d’euros de nouveaux investissements sur le site GSK à Wavre

Le 18 juillet, le groupe pharmaceutique GSK va se séparer de sa division « produits de santé grand public » (Sensodyne, Voltaren…) – qui va devenir une société cotée indépendante sous le nom d’Haleon – afin de pouvoir se recentrer sur la biopharmacie. « Le nouveau GSK sera une société plus cohérente, centrée sur la science », explique Emmanuel Amory, le nouveau patron de GSK Belgique, qui vient d’entrer en fonction et veut d’emblée rassurer sur le rôle que jouera la Belgique au sein de ce groupe redessiné. « Elle va toujours jouer un rôle prédominant. La division vaccin (dont la Belgique est le siège) va peser plus lourd proportionnellement – 20 % du chiffre d’affaires – et aura au sein de ce groupe un grand potentiel de croissance. »