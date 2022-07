Un ancien boxeur condamné à six ans de prison pour le viol d’une prostituée

Les faits qui viennent d’être jugés s’étaient déroulés au domicile de Christophe S., un ancien boxeur, la nuit du 24 au 25 octobre dernier. La victime, née en 2001, est une Française qui étudie en Belgique et qui finance ses études supérieures à travers la prostitution, travaillant via le site Quartier Rouge. Ce soir-là, le trentenaire l’avait contactée et elle lui avait exposé qu’elle ne se déplaçait pas de Bruxelles à Braine-l’Alleud pour une « simple » passe. Ils s’étaient mis d’accord pour qu’elle reste auprès de lui durant cinq heures et ce, pour un montant de 1.200 euros. Arrivée sur place, elle avait été étonnée de constater que l’homme vivait dans un appartement exigu et assez miteux, mais elle avait vu une balance de précision et quelques ustensiles servant pour le deal de drogue, ainsi qu’un peu de cocaïne. Elle avait alors pensé, a-t-elle expliqué, qu’il s’agissait de la garçonnière d’un dealer et qu’il aurait de quoi la payer.