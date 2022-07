Tour de France: Lampaert s'impose devant Van Aert et s'empare du maillot jaune

Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) a remporté la première étape du 109e Tour de France, vendredi à Copenhague. Il s’est montré le plus rapide du contre-la-montre de 13,2 km tracé dans les rues de la capitale danoise et disputé sous la pluie. Il a signé le temps de 15:17.76 à la moyenne de 51.778 km/h. Lampaert est le 57e Belge à endosser le maillot jaune et le premier depuis 2018 et Greg Van Avermaet. Le Flandrien est aussi le premier de nos compatriotes à remporter un chrono d’ouverture dans le Tour de France depuis 1983 et Eric Vanderaerden.

Profitant d’une météo un peu moins défavorable que les principaux favoris qui étaient tous partis avant lui, le vice-champion de Belgique de contre-la-montre, âgé de 31 ans, a devancé Wout van Aert (Jumbo-Visma) qui pensait pouvoir s’emparer du maillot jaune quand il avait devancé les autres favoris. Van Aert termine à 4.55 secondes (15:22.31) de Lampaert.