Siebe Van der Heyden revient sur le départ de Felice Mazzù vers Anderlecht: «C’est son choix et il faut l’accepter»

Pour l’Union, comme pour Siebe Van der Heyden, les défis seront nombreux cette saison. Une année qui se profile comme étant celle de tous les dangers avec près de trente matches à disputer entre fin juillet et début novembre, dont au moins huit de coupe d’Europe. Et ce, avec un noyau relifté et un nouveau coach. Autant de challenges qui ne font pas peur au défenseur saint-gillois pleinement concentré sur son club en ce début de préparation, bien que sa présence à la Butte à la fin du mercato estival ne soit pas garantie. Alors que l’Union s’apprête à disputer son second match amical ce samedi à 14h à Deinze, l’arrière gaucher s’est livré sans retenue. Comme il a l’habitude de le faire sur une pelouse.

Siebe Van der Heyden, cette préparation a plutôt bien débuté pour l’Union avec une première victoire contre Rebecq ce mardi.