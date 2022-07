L’Europe dope la recherche francophone sur le climat

La Fédération Wallonie-Bruxelles a octroyé vendredi 22,4 millions d’euros aux universités francophones pour l’achat de matériel permettant de mener diverses recherches liées au climat et à la transition énergétique. L’argent provient des fonds attribués à la Belgique dans le cadre du Fonds de relance européen -495 millions dévolus à la Fédération. Particularité des infrastructures : elles seront accessibles aux chercheurs de toutes les universités, mais aussi aux autres établissements de l’enseignement supérieur. De quoi « rassembler dans un même lieu les énergies créatives et d’assurer un “effet levier” sur ces thématiques essentielles pour l’avenir », souligne-t-on au cabinet de la ministre francophone de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Valérie Glatigny (MR). Où l’on relaie une estimation du Bureau du Plan : « Un euro consacré à la recherche équivaut à 3,7 euros de gain de produit intérieur brut ».