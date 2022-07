Enseignement: le Sel-Setca rejette l’accord sectoriel et prépare un plan d’actions pour la rentrée

Après plus d’un an de gestation, la proposition d’accord sectoriel du gouvernement a été jugée « largement insuffisante » par le syndicat socialiste Sel-Setca.

Après 15 mois de gestation, la proposition d’accord sectoriel du gouvernement a été jugée « largement insuffisante » par les instances du Sel-Setca. « Après la période difficile que le monde de l’enseignement vient de vivre et le courage exemplaire dont ont fait preuve les membres des personnels de l’enseignement, après trois mobilisations d’importance, les personnels espéraient de la part du gouvernement quelques gestes de reconnaissance à leur égard. Le pouvoir politique, très à l’écoute des employeurs et des directions, ne semble pas avoir appréhendé la hauteur de leur malaise », a indiqué le syndicat dans un communiqué.

Le ton est tout autre chez M. Jeholet (MR) : « Malgré un contexte budgétaire difficile pour la Fédération Wallonie-Bruxelles et malgré un montant de 175 millions d’euros injecté pour aider tous les niveaux d’enseignement à faire face aux conséquences liées à la pandémie, le gouvernement FWB a dégagé, je tiens à le souligner, un nouveau montant de 62 millions d’euros au bénéfice de cet accord sectoriel ».

À lire aussi Enseignement: on va rééquilibrer les subventions entre les réseaux

Les pouvoirs organisateurs ont marqué leur accord

Les fédérations de pouvoirs organisateurs ont pour leur part signé cet accord. « Certes, on peut toujours demander davantage de moyens, mais après les moyens complémentaires déjà consacrés à la mise en œuvre du Pacte d’excellence, les moyens consacrés à la crise covid et les moyens issus du Plan de relance européen, le budget consacré aux accords sectoriels représente un effort conséquent alors que le contexte budgétaire est difficile », ajoute le chef du gouvernement francophone.

Il fait notamment valoir la revalorisation de la partie fixe de la prime de fin d’année au bénéfice de plus de 130.000 membres du personnel dans l’ensemble des niveaux et types d’enseignement pour un montant de plus de 17 millions d’euros ; le soutien aux directions du fondamental via une augmentation de l’aide administrative à concurrence de 7,8 millions d’euros ; l’octroi d’une indemnité pour usage d’un outil informatique aux membres du personnel de l’enseignement supérieur ; la réalisation d’une étude visant à objectiver le temps de travail des personnels à tous les niveaux de l’enseignement et de l’Esahr ; la constitution des groupes de travail tripartites consacrés aux règles relatives à la taille des classes, aux statuts des puéricultrices, aux questions statutaires propres aux membres du personnel des universités, etc.