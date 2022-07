La semaine décisive de Macron pour enfin trouver un cap

Et maintenant, l’Hexagone. De retour d’une longue séquence internationale qui l’a conduit à Bruxelles pour le sommet de l’Union européenne, en Bavière pour celui du G7 et à Madrid pour celui de l’Otan, Emmanuel Macron n’a pas de temps à perdre. Le président doit remettre les mains dans le cambouis domestique. Il y a urgence : depuis sa réélection, le 24 avril, il s’est déjà écoulé deux mois et demi. Et une impression de flottement a gagné le pays depuis que la coalition au pouvoir depuis 2017 a perdu sa majorité absolue aux législatives de juin.