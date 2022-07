Karine Lalieux, femme du parti et de répartie

On la dit combative et bosseuse, mais aussi excessive et radicale. Son défi du moment pour cette socialiste pur jus : concilier les tendances de la Vivaldi dans son plan pension.

La patience n’est pas la principale vertu de Karine Lalieux. Pourtant, sa réforme des pensions, prête depuis juin 2021, aura attendu un an qu’on veuille bien la mettre à l’agenda. La faute à sa sortie, en septembre, lorsqu’elle a dévoilé les grandes lignes de son plan, les libéraux lui demandant de revoir certains aspects de sa copie et le Premier ministre décidant de le mettre au frigo pour un an pour éviter davantage de remous. « Sa communication a peut-être été trop rapide mais elle n’a fait que répondre aux sorties intempestives des autres partis. Depuis lors, elle fait preuve d’une résilience forte et attend son tour », commente Thomas Dermine, secrétaire d’Etat à la relance et collègue socialiste au gouvernement.