Les tarifs des maisons de repos montent, sauf en Wallonie

Seules 21 demandes de hausse des tarifs pour 548 maisons de repos wallonnes. La Fédération des CPAS estime cependant qu’une augmentation sera nécessaire, à l’instar de ce qui a été réalisé en Flandre et à Bruxelles.

Pratiquement, tout le monde y est passé en Flandre, même le secteur associatif et les maisons de repos dépendant des OCMW (CPAS) », constate Marijke Verboven, porte-parole pour le groupe Orpea Belgique. « Comme tout le monde a pu l’éprouver, nous avons aussi été impactés par l’explosion des prix du gaz, du mazout et des produits alimentaires. Et cela continue avec une nouvelle hausse de l’inflation, mais je ne peux pas encore vous dire si nous allons la répercuter. La première indexation était, en effet, déjà très lourde. »

Les 5.000 résidents du groupe Orpea Belgique, répartis à parts égales entre la Flandre, Bruxelles et la Wallonie, ont vu le prix de la journée en maisons de repos augmenter de 8,04 %. Le prix moyen à la journée est, ainsi, passé au 1er mai de 60,8 à 65,7 euros. Mais qu’en est-il pour les Régions de Bruxelles-Capitale et wallonne ?