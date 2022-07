Redorer l’image du chanvre, une plante aux usages multiples

La société CBX Medical et l’ASBL CBX Foundation veulent valoriser et promouvoir les nombreux usages de cette plante qui souffre de son image liée à la drogue. Une expo très intéressante casse les préjugés.

Soyons clairs, le chanvre qui produit des cannabinoïdes n’a pas encore retrouvé son aura du passé, quand l’homme le cultivait pour produire de l’huile et du textile, de la corde, du papier. Sans parler des usages médicaux. C’est justement ce manque d’informations, ces préjugés et ces a priori que la société CBX Medical et l’ASBL CBX Foundation veulent combattre pour redonner du tonus à cette plante aux multiples propriétés qui peut nous nourrir, nous loger, nous habiller, nous soigner. Mais il faut impérativement s’écarter de sa seule image liée à la drogue…

C’est dans ce but que trois bio-ingénieurs – Jonathan Blondiau, Lionel Quataert et Flora Mer – se sont associé car « l’achat de produits à base de cannabinoïdes, dans un but préventif ou curatif, effectué par 70 millions d’Européens se fait par internet, sans conseils santé et sans suivi, avec des problèmes d’informations en plus des soucis de qualité et de traçabilité ».